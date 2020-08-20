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Истребители поразили объекты ХАМАС в Газе в ответ на шары со взрывчаткой

Как сообщили в армии Израиля, среди пораженных целей - бетонный завод радикалов

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли в четверг удары по военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на территорию еврейского государства воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня из сектора Газа на территории Израиля были запущены шары с прикрепленной взрывчаткой. В ответ некоторое время назад истребители и летательные аппараты армии Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Среди пораженных целей - бетонный завод ХАМАС, использовавшийся для строительства туннелей и подземных структур", - говорится в сообщении.

Как сообщили в армии Израиля, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером три ракеты по территории Израиля, все они были перехвачены. 

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Они были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг две запущенные по Израилю из сектора Газа ракеты разорвались на территории палестинского приморского анклава, не долетев до границы, сообщила армейская пресс-служба.

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