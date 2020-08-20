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Reuters: экс-помощник Трампа в суде отказался признавать себя виновным в мошенничестве

По данным агентства, суд согласился с суммой залога за Стивена Бэннона в размере $5 млн

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Стивен Бэннон, задержанный по запросу прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, отказался в суде признавать себя виновным в мошенничестве и хищении средств. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на судебные материалы.

По сведениям агентства, Бэннон и его предполагаемый сообщник Брайан Колфейдж в четверг предстали перед судом Южного округа штата Нью-Йорк. Бэннон отказался признавать свою вину в инкриминируемых ему прокуратурой мошенничестве и присвоении добровольных пожертвований на строительство участка стены на американо-мексиканской границе. Признает ли вину Колфейдж, агентство не уточняет. При этом Reuters отмечает, что суд согласился с согласованной обеими сторонами суммой залога за Бэннона в размере $5 млн.

Ранее в четверг под стражу были взяты 66-летний Бэннон, 38-летний Брайан Колфейдж, 56-летний Эндрю Бадолато и 49-летний Тимоти Ши. Им инкриминируется присвоение крупных средств из более чем 25 млн добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией We Build the Wall ("Мы строим стену")". Организатор схемы Колфейдж обвиняется в хищении более $350 тыс., Бэннон - сотен тысяч долларов. Их дела рассматриваются в суде Южного округа Нью-Йорка, а дела двух других соучастников - во Флориде и Колорадо. Каждому предъявлены обвинения по двум пунктам - электронное мошенничество и легализация преступно нажитых средств. Каждый пункт предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.

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СШАТрамп, Дональд
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