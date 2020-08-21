Обвинившая Байдена в домогательствах экс-помощница заявила, что демократы ее игнорируют

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид, которая утверждает, что около 30 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны Джозефа Байдена, полагает, что Демократическая партия проигнорировала произошедшее и несет часть ответственности. С таким заявлением она выступила в интервью телеканалу Fox News , опубликованном в четверг.

Байден во вторник был утвержден кандидатом в президенты США от демократов. Рид была его помощницей, когда он являлся сенатором от штата Делавэр. Ранее Рид не раз заявляла в СМИ, что подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны Байдена. В апреле она подала заявление в полицию в американской столице. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров в Капитолии без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.

Рид отметила в интервью, что "потеряла все", в том числе работу, когда выступила с обвинениями в отношении Байдена. Она посетовала на то, что ни СМИ, ни представители Демократической партии не уделили должного внимания ее заявлениям. Как подчеркнула Рид, "некоторые из представителей элиты демократов, некоторые могущественные люди, связанные с партией", сами причастны к преступлениям сексуального характера.

"Меня глубоко беспокоит коллективное отрицание этого и манипулирование пострадавшими", - добавила она. "Я думаю, что Национальный комитет Демократической партии США несет частичную ответственность, поскольку он не просто игнорирует происходящее, но и участвует в этом, потворствуя виновным", - заявила Рид.

Байден отвергает обвинения

Байден 1 мая назвал обвинения со стороны Рид неправдой. Он отметил, что в той версии, которую она изложила журналистам, есть нестыковки.

Еще до официального объявления Байдена о том, что он будет баллотироваться в президенты, несколько женщин обвинили его в неуместном поведении: навязчивых объятиях и непрошеных поцелуях. Байден объяснил это тем, что привык к иным "социальным нормам", и обещал, что будет "более уважительно относиться к личному пространству" других людей.