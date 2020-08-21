Оппозиция в Белоруссии считает, что протесты заставят власть пойти на диалог

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Белорусские власти не желают идти на диалог с Координационным советом оппозиции, но все же они вынуждены будут это сделать с учетом протестных настроений большого числа белорусов. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, экс-министр культуры Павел Латушко.

"Мы понимаем, что желание здесь отсутствует, но вместе с тем то, что по стране прошли и проходят акции [несогласных с результатами официальных итогов выборов], по всей стране, и в том числе сегодня на площади Независимости в Минск с большим количеством людей, уже подтолкнуло власти на определенные шаги, мы видим заявления действующего президента о том, что надо менять конституцию. Это один из признаков все же готовности к диалогу и один из результатов протестных акций", - сказал Латушко.

По его словам, члены Координационного совета предвидели реакцию властей на его создание и изначально подчеркивали, что совет "не имеет целей нарушения конституции и действующего законодательства, является фактически общественной платформой направленной на то, чтобы ретранслировать власти необходимость начала диалога по основным проблемным моментам в рамках политического кризиса в стране".

"Мы планируем в пятницу провести президиум Координационного совета в ограниченном составе из пяти человек, так как двоих вызвали в следственный комитет", - отметил Латушко. Он подчеркнул, что совет "не отказывается от своих принципов и походов так как не совершает ничего, что противоречит законодательству". "Посмотрим на развитие ситуации, - сказал Латушко. - Мы продолжаем получать предложения со стороны граждан по вступлению в совет, его количество в ближайшее время значительно возрастет", - уверен Латушко.