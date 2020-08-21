Военные путчисты Мали объявили об открытии с пятницы воздушных и сухопутных границ страны

РАБАТ, 21 августа. /ТАСС/. Созданный в Мали военными путчистами так называемый национальный комитет спасения народа (НКСН) объявил в четверг вечером об открытии с 21 августа воздушных и сухопутных границ страны, которые были закрыты во вторник, когда произошел переворот. Соответствующее коммюнике было зачитано по национальному телевидению.

"Национальный комитет спасения народа информирует национальное и международное сообщество об открытии воздушных и сухопутных границ Мали с этой пятницы, 21 августа, после 00:00 (03:00 мск)", - отметили в НКСН.

Комитет заверил "население, что приняты все меры безопасности для обеспечения нормального перемещения людей и их имущества".