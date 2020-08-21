WP: США направят замороженные средства Венесуэлы на борьбу с вирусом в республике

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Администрация США направит часть замороженных на американских счетах средств венесуэльского правительства в размере более $300 млн на борьбу с распространением нового коронавируса в Боливарианской Республике. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

По ее данным, около $20 млн будет направлено в Венесуэлу через международные организации здравоохранения на оказание помощи в борьбе с пандемией. В течение следующих нескольких недель 65 тыс. медработников республики начнут ежемесячно получать электронные платежи в размере $100 - сумма, во много раз превышающая их среднюю заработную плату.

Администрация США отказалась предоставить в свободное распоряжение замороженные средства венесуэльского правительства лидеру оппозиции республики Хуану Гуайдо. Однако американские власти рассматривают возможность перечислить деньги законодателям страны, которым Мадуро приостановил выплату зарплаты в 2016 году.