В США выразили озабоченность в связи с ситуацией вокруг Навального

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Власти США выражают озабоченность в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, который находится в реанимации одной из омских больниц. С таким заявлением выступил в четверг в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Это вызывает серьезную озабоченность, - подчеркнул О'Брайен в ответ на просьбу ведущей изложить позицию Вашингтона по ситуации с Навальным. - В первую очередь я хотел бы пожелать Навальному скорейшего выздоровления. Насколько я понимаю, сегодня ночью он может быть доставлен в Германию, где будет проходить лечение, и я надеюсь, что это приведет к его полному восстановлению", - указал помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности.

"Необходимо подождать, и мы увидим, как будет развиваться [эта ситуация], - указал О'Брайен. - Мы думаем и молимся о нем и о его семье". Он еще раз выразил озабоченность ситуацией вокруг Навального и отметил, что американские власти будут "пристально следить за ее развитием". Ранее Трамп, отвечая на вопросы журналистов, также указал на то, что Соединенные Штаты следят за ситуацией вокруг российского блогера.

В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо во время полета. Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.