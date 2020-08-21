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Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет

Ранее по Израилю из Газы выпустили три ракеты

ТАСС, 21 августа. Израильские ВВС нанесли удары по военному объекту движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск трех ракет в направлении еврейского государства. Соответствующее сообщение в Twitter в пятницу разместила Армия обороны Израиля.

"После того как ранее этим вечером (в четверг - прим. ТАСС) по Израилю из Газы была выпущена серия ракет, наши ВВС в ответ нанесли удар по военному комплексу ХАМАС в Газе, который использовался для производства ракетных боеприпасов", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг истребители и летательные аппараты израильской армии нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой на территорию еврейского государства. Позже армейская пресс-служба проинформировала о перехвате израильскими военными трех ракет, запущенных палестинскими радикалами по территории Израиля.

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