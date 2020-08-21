США отказались от требования участия Китая в переговорах с Россией по разоружению

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты отказались от своего требования участия Китая в нынешних переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщил в четверг вечером вашингтонский новостной портал Axios, с корреспондентом которого побеседовал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли по итогам новой встречи в Вене с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

"Администрация Трампа отказалась от своего требования того, чтобы Китай был вовлечен в какие бы то ни было ядерные переговоры. Она теперь нацеливается на достижение политического соглашения с Россией и затем оказание давления на Китай с целью [его] присоединения к переговорам и, в конечном счете, к договору", - говорится в публикации. Этот вывод подкрепляется признанием самого Биллингсли: "Произошел сдвиг".

Как утверждает спецпредставитель американского лидера, он представил Рябкову в австрийской столице условия заключения договоренности на основании "ясного мандата", сформулированного для команды переговорщиков США президентом Дональдом Трампом. С точки зрения работающего в структуре Госдепартамента США Биллингсли, в настоящее время "мяч на стороне поля России".

По словам американского дипломата, власти США испытывают "двойственные" чувства относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, известный также как СНВ-3). США готовы согласиться на продление этого соглашения, если Россия поддержит рамки выработки будущей, более амбициозной договоренности о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов, заявил Биллингсли. При этом он подтвердил, что, с точки зрения Вашингтона, такой договор должен будет затрагивать не только все типы ядерных боезарядов России и США, но и охватывать Китай.