В Калифорнии заявили, что проблемы климата должны быть в центре внимания на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Вопрос об изменениях климата должен быть одним из основных на предстоящих 3 ноября президентских выборах в США. Об этом заявил в четверг губернатор штата Калифорния Дэвид Ньюсом, обращаясь по видеосвязи к участникам Национального съезда Демократической партии. Съезд проходит в виртуальном формате и губернатор обращался к делегатам из района, расположенного в непосредственной близости от одного из лесных пожаров, бушующих на территории штата Калифорния

"Проблемам климатических изменений следует уделить особое внимание, - подчеркнул он. - Природа уже сказала свое слово. Это сигнал нам о том, что мы должны продвигаться вперед в решении этой проблемы". В этой связи он напомнил, что Джозеф Байден, выдвинутый кандидатом на пост президента от Демократической партии, занимался проблемами сокращения масштабов выбросов выхлопных газов в атмосферу. "Эти стандарты эффективности сэкономили потребителям миллиарды долларов и помогли сократить масштабы выбросов парниковых газов в атмосферу", - добавил губернатор.

Пожары, охватившие в Калифорнии площадь свыше 50 тыс. га, уничтожили более 100 зданий и повредили еще 70. Огонь угрожает еще 25 тыс. построек в округах Напа, Сонома и Солано на севере штата. Оттуда на данный момент эвакуированы около 100 тыс. жителей, в том числе с авиабазы Трэвис. Во вторник из-за аномально сильной жары и пожаров в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации.