Бывшие соперники Байдена в предвыборной гонке высказались в его поддержку на съезде

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Политика президента США Дональда Трампа привела к ухудшению положения среднего класса и сохранению нищеты. Такое мнение высказал в четверг сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, обращаясь по видеосвязи к участникам Национального съезда Демократической партии, проходящем в виртуальном формате.

"Президент Трамп не оправдал надежд, - заявил Букер, добивавшийся ранее выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, но затем поддержавший Джозефа Байдена. - Положение работающих ухудшается, разница в доходах растет, численность среднего класса сокращается, а нищета сохраняется".

По его словам, в случае победы Джозефа Байдена на президентских выборах 3 ноября "удастся поднять уровень минимальной заработной платы с тем, чтобы люди, работающие полный рабочий день, не жили в нищете". Демократы в ходе предвыборной кампании, добавил он, будут защищать интересы тех, "у кого мозоли на руках".

Еще один бывший соперник Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии - бизнесмен Эндрю Янг - напомнил о том, что "многие политики много обещают, но затем не могут выполнить обещания", но выразил надежду на то, что Байден выполнит предвыборные обещания, поскольку "хорошо разбирается в тех проблемах, которые стоят перед страной".

Экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, также добивавшийся выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, подчеркнул, что нынешняя избирательная кампания - "это битва за душу Америки" и выразил надежду на то, что победа демократов на предстоящих выборах "откроет путь к лучшему будущему для страны".

Джозеф Байден был выдвинут в минувший вторник кандидатом на пост президента США от Демократической партии и в четверг вечером выступит перед делегатами национального съезда с программной речью, в которой изложит свое видение будущего Америки.