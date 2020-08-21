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Байден обещал с первого дня президентства начать воплощать план борьбы с пандемией

Его план предусматривает обеспечение США медикаментами и оборудованием в объеме, который позволит стране "больше никогда не полагаться на поставки из Китая или другой страны"

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден обещал в случае избрания на высший государственный пост сразу приняться выполнять план борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом Байден заявил в четверг на завершении Национального съезда партии, который проходил четыре дня в виртуальном режиме.

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Демократ акцентировал внимание на том, что ситуация с пандемией в США гораздо тяжелее, чем в Канаде, Европе, Японии и других государствах. "А президент [Дональд Трамп] уверяет нас, что вирус скоро исчезнет сам собой. У меня для него есть новости - чудес не случается", - отметил Байден, обратив внимание на плачевное состояние американской экономики.

"И все это время у президента нет плана. У меня такой план есть. С первого дня своего президентства я начну претворять в жизнь стратегию, которую я излагал неоднократно еще с марта - оперативно разработать и внедрить тесты, выдающие результаты немедленно", - продолжал демократ. Его план также предусматривает надежное обеспечение США нужными медикаментами и оборудованием в объеме, который позволит стране "больше никогда не полагаться на поставки из Китая или другой страны".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 5,46 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 171,3 тысячи человек.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020Пандемия COVID-19
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