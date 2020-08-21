СМИ: Сеул отказался от трехсторонней встречи с участием министров обороны США и Японии

СЕУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Переговоры министров обороны Республики Корея, США и Японии, подготовка которых шла с мая этого года, вряд ли состоятся в ближайшее время. Об этом сообщает в пятницу южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на собственные источники в министерстве национальной обороны.

По его данным, ранее США предложили провести встречу на Гуаме 29 августа. Однако 21 августа в южнокорейском оборонном ведомстве сообщили, что консультации по этому вопросу продолжаются, поскольку стороны не смогли определить подходящую для всех участников дату переговоров. Это в первую очередь связано с новой вспышкой коронавирусной инфекции в Южной Корее, а также рядом внутриполитических вопросов, отмечает KBS.

В этой связи велика вероятность, что диалог состоится вовсе без участия Сеула. Телеканал указывает, что Минобороны фактически приняло решение не участвовать в мероприятии, учитывая резкий рост числа зараженных COVID-19 в стране. "В экстренной ситуации зарубежная командировка министра обороны нежелательна, поскольку по возвращении его придется поместить в двухнедельный карантин", - отмечает KBS.

Предложение о проведении трехсторонней встречи для обсуждения актуальных проблем военного взаимодействия было внесено в мае южнокорейским правительством.