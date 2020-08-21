Байден считает, что США готовы к искоренению системного расизма

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден считает, что его страна готова к искоренению существующего в ней системного расизма. Об этом он заявил в четверг на партийном съезде, который проходил в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин).

Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

Black Lives Matter и системная дискриминация. Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

"История поставила перед нами еще одну неотложную задачу. Станем ли мы первым поколением, которое, наконец, сотрет с нашего национального характера пятно расизма?" - отметил политик. "Я верю, что мы можем это сделать, что мы готовы", - добавил он.

Как подчеркнул Байден, США готовы к "тяжелой работе по искоренению системного расизма". Политик отметил, что на него произвела неизгладимое впечатление встреча с дочерью афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в конце мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). "Возможно, убийство Джорджа Флойда стало переломным моментом", - констатировал политик.

Стражи порядка использовали при задержании афроамериканца 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого он умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет действующий американский лидер Дональд Трамп.