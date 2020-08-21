Трамп в Twitter раскритиковал Байдена в момент его выступления на съезде демократов

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп в четверг в Twitter обрушился с критикой на кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена, когда тот выступал с речью на Национальном съезде своей партии.

"За 47 лет [в политике] Джо не сделал ничего из того, о чем он сейчас говорит. Он никогда не изменится, только слова", - написал Трамп.

Байден в четверг дал согласие баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от демократов. Демократическая партия США утвердила его во вторник своим кандидатом в президенты. Он получил большинство голосов делегатов.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Трамп.