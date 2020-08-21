Эксперт считает, что при Байдене курс США в отношении РФ может стать более предсказуемым

"Байден всегда был известен крайне негативным отношением к России, еще когда он был в Сенате. Тут нет ничего нового", - констатировал он. Говоря о возможности смягчения такого подхода в случае победы демократа, он отметил: "Думаю, что изменений его политики ожидать не приходится".

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Политика Вашингтона в отношении Москвы в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах в США демократа Джозефа Байдена может стать более предсказуемой, чем сейчас, несмотря на его чрезвычайно отрицательное отношение к России. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

"Другое дело, что Байден является человеком, легко предсказуемым, в отличие от [действующего президента США Дональда] Трампа", - добавил профессор. По его мнению, Байден "будет опираться на такую же предсказуемую группу советников". "Да, их политика будет негативной, но будет ясно, куда они клонят и чего они хотят", - полагает он.

"Ирония состоит в том, что при этой общей негативной политике в отношении России ситуация может стабилизироваться", - сказал политолог. Как он пояснил, в случае победы Байдена демократы, вероятно, не будут каждый раз возвращаться к теме России, чтобы выступить с критикой против Трампа. "Поэтому уровень риторики, который мы наблюдаем сейчас, может снизиться. В этом состоит парадокс", - пояснил он.

Как отметил политолог, курс Байдена, несмотря на его негативный настрой по отношению к России, "может оказаться более стабильным и благоприятным для развития отношений" между Вашингтоном и Москвой. Профессор напомнил, что Трамп не раз высказывался за улучшение отношений с РФ. "Но борьба против него и против его политики, в том числе в отношении России, была стержнем поведения всей американской элиты", - подчеркнул эксперт.

На съезде распределяют посты

По мнению Коробкова, состоявшийся в Милуоки (штат Висконсин) предвыборный съезд Демократической партии следует воспринимать, в частности, как один из этапов распределения должностей в будущем. "Да, это и дележ должностей, если Байден выиграет. Это и дележ руководящих позиций в [Демократической] партии и Конгрессе, и если он выиграет, и если он проиграет", - добавил политолог.

Как полагает эксперт, хорошие шансы на получение должности в администрации Байдена в случае его победы, в частности, сейчас у бывшего постоянного представителя США при ООН Сьюзан Райс. Она была помощником 44-го американского лидера Барака Обамы по национальной безопасности. Ведущие СМИ ранее отмечали, что Байден может выбрать Райс своей напарницей в предвыборной гонке, но в итоге кандидатом в вице-президенты США от демократов стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

"Пожалуй, единственная конкретная фигура, которая ясно, что войдет в кабинет, - это Сьюзан Райс. Она сама, конечно, будет требовать себе пост госсекретаря, а что из этого выйдет - посмотрим", - отметил политолог.

Говоря о том, как могли бы распределять посты в администрации Байдена в случае его победы, эксперт отметил: "Надо ожидать целого ряда знаковых назначений, которые никак не связаны с квалификацией конкретного кандидата". Как он пояснил, речь может идти о целенаправленном назначении женщин на те посты, которые ранее занимали только мужчины, или о распределении должностей по признаку расовой принадлежности. "То есть будет идти очень агрессивный дележ, кто и сколько получит мест среди афроамериканцев, среди испаноговорящих, среди гомосексуалистов и так далее", - констатировал политолог.

Позиция Байдена

Во время текущей предвыборной гонки Байден чаще большинства своих соперников-демократов выступал с критикой в отношении Москвы и регулярно подчеркивал, что Трамп проявляет излишнюю мягкость в отношении России.

Байден неоднократно выступал с утверждениями, что власти РФ желают его поражения на предстоящих в ноябре выборах и готовы содействовать победе Трампа. Бывший вице-президент США сообщил, что проводящиеся для него сотрудниками американской разведки брифинги касаются по большей части России и Китая. В июле Байден заявил, что в случае победы на выборах будет готов ужесточить антироссийские санкции под предлогом того, что РФ якобы вмешивается в выборы в США.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Трамп.