Семь ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю

ТАСС, 21 августа. Палестинские радикалы из сектора Газа в ночь на пятницу выпустили еще семь ракет по территории Израиля, шесть из них израильским военным удалось перехватить. Как на своей странице в Twitter сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на ракетную атаку военнослужащие поразили военные объекты радикального движения ХАМАС.

"В [ходе] третьей ракетной атаки за ночь <...> из Газы выпустили семь ракет [нацеленных на] гражданских лиц в южном Израиле. Шесть из семи ракет были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ мы нанесли удар по военным целям ХАМАС в Газе, включая подземную инфраструктуру", - говорится в заявлении ЦАХАЛ,

Ранее в четверг израильская армия нанесла удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой на территорию еврейского государства. Позже армейская пресс-служба проинформировала о перехвате израильскими военными трех запущенных радикалами ракет, после чего израильские ВВС в ответ нанесли удары по военному объекту движения ХАМАС в секторе Газа.