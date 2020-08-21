Политолог указал на отсутствие живого общения Байдена с прессой

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Джозеф Байден, заявивший в четверг о согласии стать кандидатом в президенты США от демократов, очень редко соглашается на живое общение с журналистами, это крайне нетипично для периода проведения партийных съездов. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политической географии Рэдфордского университета Грегори Иоффе.

"У Байдена по-прежнему отсутствует формат живого общения", - отметил эксперт. По его словам, окружение демократа "с усердием скрывает его даже от [журналистов] воскресных передач". В воскресенье утром ведущие новостные телеканалы США обычно транслируют интервью с официальными лицами, известными людьми.

"Это совершенно уникальный случай", - подчеркнул Иоффе. Как он отметил, ключевые участники предвыборных партийных съездов в Соединенных Штатах перед их началом обычно активно дают интервью и "перемещаются с сумасшедшей скоростью с одного канала на другой".

Как констатировал профессор, Байден "полностью изолирован". Его выступления показывают либо в записи, либо в виртуальном формате. Как допустил Иоффе, причина может заключаться в том, что в окружении Байдена опасаются его неудачного выступления. "Но ему придется как-то выйти на дебаты с [действующим президентом США Дональдом] Трампом", - добавил профессор.

Кто будет принимать решения?

По мнению Иоффе, Байден из-за преклонного возраста и состояния здоровья сейчас "не производит впечатление человека, который может принимать решения самостоятельно и даже давать интервью самостоятельно". Профессор допустил, что кандидат от демократов в случае победы на выборах может стать подконтролен своему окружению, в том числе Камале Харрис, которая является кандидатом в вице-президенты США от демократов.

"Он окажется в положении марионетки не только в отношении решения проблем с Россией, но в отношении любой проблемы, - предположил политолог. - Поэтому сейчас пристальное внимание к Камале Харрис". Как отметил Иоффе, есть вероятность, что именно она "будет вскоре принимать решения".

Демократическая партия США утвердила во вторник Байдена своим кандидатом в президенты. Он получил большинство голосов делегатов. В четверг он заявил о согласии баллотироваться на высший государственный пост в стране. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Трамп.