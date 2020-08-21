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Кризис в Белоруссии

Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о "закрытом совещании"

Глава ведомства Виктор Хренин выступил на плановом информировании, которое проходит регулярно, указали в пресс-службе

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии опровергло в пятницу сообщения в соцсетях о проведении "закрытого совещания", на котором офицеров якобы убеждали исполнять "любой приказ, даже преступный".

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"Информируем, что никакого закрытого совещания не проводилось. Министр [обороны Виктор Хренин] выступил на плановом информировании, которое проходит регулярно", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в связи с поступающими вопросами от средств массовой информации.

"Мы видим, что в сети уже трактуют выступление министра как то, что он "убеждал офицеров в том, что они должны исполнять любой приказ, даже преступный", - отмечается в заявлении Минобороны. "Что касается слов генерал-майора Виктора Хренина, то вчера он выступил с заявлением о начале комплексного тактического учения на Гродненском направлении. Его выступление завершается словами: "Мы все белорусы. Это наша земля и мы ее никому не отдадим" - это все, что нужно знать о позиции министра обороны", - отмечает пресс-служба ведомства.

"Белорусская армия была и остается неделимой частью белорусского народа, который не хочет, чтобы ему что-либо навязывали извне", - подчеркивают в Минобороны республики.

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