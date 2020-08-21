Военные путчисты в Мали объявили о сокращении продолжительности комендантского часа

ПРЕТОРИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Созданный в Мали военными путчистами так называемый национальный комитет спасения народа (НКСН) объявил о сокращении длительности введенного им в стране 19 августа комендантского часа. Об этом сообщила в пятницу газета Journal du Mali .

"Режим комендантского часа смягчается, он действует с 00:00 по 05:00", - говорится в коммюнике, подписанном от имени комитета полковником Исмаэлем Ваге. Первоначально комендантский час действовал с 21:00 до 05:00.

Одновременно путчисты объявили об открытии с 21 августа воздушных и сухопутных границ страны, которые были закрыты в день переворота 18 августа.

В свою очередь новостной портал Malivox передал в пятницу, что военными задержана и помещена под арест Камисса Камара - глава администрации смещенного президента Ибрагима Бубакара Кейты. В ее дом ворвались вооруженные люди и увели с собой. Сейчас она находится на одном из охраняемых объектов в столице страны Бамако.