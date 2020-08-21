Власти Таиланда продлили режим ЧП до 30 сентября

БАНГКОК, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Таиланда приняло решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за эпидемии COVID-19, еще на один месяц - до 30 сентября. Об этом в пятницу сообщил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

"Сегодня состоялось расширенное заседание центра по борьбе с распространением коронавируса в королевстве, на котором председательствовал премьер-министр, - отметил он. - Одним из важнейших принятых решений является продление режима чрезвычайного положения еще на один месяц, начиная с 1 по 30 сентября 2020 года". "До этого режим ЧП должен был действовать до конца августа. Это будет пятое продление, которое направлено на дальнейшее обеспечение безопасности населения, поскольку ситуация в мире еще не улучшилась", - пояснил Нопакун.

Несмотря на то, что на протяжении 88 дней не было зафиксировано случаев передачи инфекции внутри страны, "продление режима ЧП до конца сентября является необходимым", подытожил он.

26 марта премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, который также занимает пост министра обороны страны, впервые объявил о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Первоначально положение было введено до 30 апреля, после этого оно четыре раза продлевалось.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный суточный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 3,3 тыс., вылечились более 3,2 тыс. человек, умерли 58.