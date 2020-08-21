Милиция огородила здание Следкома Белоруссии, где ожидают лидеров Координационного совета

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Милиция Белоруссии перекрыла подход и проезд к зданию Следственного комитета Белоруссии в Минске, куда вызваны для дачи пояснений трое членов Координационного совета оппозиции - Максим Знак, Сергей Дылевский и Павел Латушко. Там же дежурит ОМОН, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Здание огорожено турникетами. Журналистов за них не пускают. Представитель силовых структур объяснил это тем, что "здесь проходят учения", не уточнив, какие именно. Напротив здания Следственного комитета в парке имени Горького также стоят сотрудники милиции и несколько автобусов, в одном из которых находятся бойцы ОМОН. Вместе с журналистами к Следственному комитету пришло несколько десятков человек. Какой-либо символики или плакатов нет.

Накануне троих из семи членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии вызвали в Следственный комитет для дачи пояснений. В комитете пояснили, что это касается возбужденного в четверг дела о призывах к захвату власти.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщили, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти. В четверг Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.