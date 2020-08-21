Додон заявил, что готов первым в Молдавии испытать российскую вакцину от коронавируса

"Находясь здесь (Додон сейчас в РФ с частным визитом - прим. ТАСС), я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса. Когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе. Я хочу сделать это для всех граждан нашей страны, чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдову", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook.

В Молдавии, где с начала эпидемии COVID-19 зарегистрированы 31 937 заразившихся (0,9% населения), из которых 921 умер, до 31 августа действует режим ЧП в сфере здравоохранения. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.