Лидеры Координационного совета оппозиции Белоруссии прибыли в Следственный комитет

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Члены президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак и Сергей Дылевский в пятницу пришли в Следственный комитет республики для дачи показаний по возбужденному накануне уголовному делу о захвате власти. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Перед тем, как зайти в здание, Знак, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что не ожидает быстрых следственных действий, а также подтвердил, что в четверг, после возбуждения уголовного дела о захвате власти по факту создания Координационного совета один из его членов написал заявление о выходе из организации, а ранее совет покинули еще несколько человек.

Дылевский, в свою очередь, сообщил, что возбуждение дела было ожидаемым, и намерения отступать у него нет. Как представитель стачкома Минского тракторного завода он также отметил, что на предприятии "все цеха работают", однако это, по его мнению, "затишье перед бурей".

Создание Координационного совета инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщили, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти. В четверг Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.