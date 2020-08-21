Учения белорусской армии пройдут 28-31 августа

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Комплексные тактические учения сводной группировки войск Вооруженных сил Белоруссии пройдут с 28 по 31 августа под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны республики.

"Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы", - проинформировали в Минобороны.

По данным ведомства, для обеспечения действий войск вертолеты с аэродрома Мачулищи (Минская область) перебазируют на аэродром Лида (Гродненская область). "Парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады совершил марш в назначенный район и приступил к отработке проведения контрдиверсионных действий", - уточняется в сообщении.

На 174-м учебном полигоне ВВС и ПВО "Доманово" (Брестская область) зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад выполнят боевые стрельбы из комплекса "Тунгуска". "Авиация продолжит плановые полеты самолетов Ан-26, Як-130, Су-30СМ в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве", - информировали в Минобороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. 19 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.