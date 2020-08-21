Китай отказался участвовать в переговорах о контроле над ядерными вооружениями с РФ и США

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Китая не имеет намерений принимать участие в каких-либо трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу на брифинге прокомментировал вопрос ТАСС насчет того, что США намерены продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией, а затем разработать новое соглашение в этой сфере с участием Китая.

"У Китая нет никаких намерений присоединяться к так называемым трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями с Россией и США. Эта позиция и ясна и последовательна", - отметил он.

"Новый Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, известный также как СНВ-III) является единственным оставшимся в силе двусторонним соглашением между США и Россией о ядерном разоружении. Его сохранение затрагивает не только стратегическую безопасность двух стран, но и глобальную стратегическую стабильность", - добавил дипломат.

"США и Россия должны сохранить диалог о продлении этого договора и внести свой вклад в поддержание международного мира и безопасности. Также США, являясь обладателями крупнейшего в мире ядерного арсенала, должны последовать консенсусу международного сообщества и честно выполнить свои особенные и первостепенные обязательства в сфере ядерного разоружения, значительно сократить свои запасы ядерного оружия для создания благоприятных условий для присоединения других стран к многосторонним переговорах о ядерном разоружении", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

Вашингтонский новостной портал Axios сообщил в четверг, что Соединенные Штаты отказались от своего требования об участии Китая в переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли по итогам встречи в Вене с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым сообщил корреспонденту издания, что администрация Трампа "теперь нацеливается на достижение политического соглашения с Россией и затем - на оказание давления на Китай с целью [его] присоединения к переговорам и, в конечном счете, к договору".

По словам американского дипломата, США готовы согласиться на продление этого соглашения, если Россия поддержит рамки выработки будущей, более амбициозной договоренности о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов. При этом Биллингсли подтвердил, что, с точки зрения Вашингтона, такой договор должен будет затрагивать не только все типы ядерных боезарядов России и США, но и охватывать Китай.

Об СНВ-III

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений США и РФ подписали в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".