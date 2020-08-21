В парламенте Белоруссии заявили о неприемлемости вмешательства в ситуацию в республике

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Председатели Совета Республики (верхняя палата) и Палаты представителей (нижняя палата) белорусского парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращения в адрес руководителей парламентов всех государств - членов Европейского союза (ЕС), в котором заявили о неприемлемости внешнего вмешательства в ситуацию в республике. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА .

По информации агентства, спикеры подчеркнули, что ряд евроатлантических чиновников быстро сделали политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Белоруссии. По их словам, это недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права. "Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси", - приводит агентство выдержку из текста обращения.

В послании также отмечено, что состоявшиеся 9 августа выборы прошли в соответствии с конституцией и законами Белоруссии. Главы белорусского парламента подчеркнули, что абсолютное большинство граждан страны поддержало действующий курс.

19 августа в формате видеоконференции прошел экстренный саммит ЕС по Белоруссии. Лидеры 27 стран ЕС, а также председатели Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета в ходе продолжавшейся около трех часов видеоконференции согласовали итоговое заявление, которое повторяет основные тезисы, ранее озвучивавшиеся евроинститутами: саммит не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, потребовал прекращения "полицейского насилия", призвал к "прозрачному расследованию злоупотреблений полиции", освобождению всех задержанных, поддержал стремление граждан к определению собственного будущего и пообещал "в скором времени" ввести санкции против "значительного числа" представителей руководства республики.