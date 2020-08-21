Власти Литвы вновь обязали граждан носить маски на публичных мероприятиях и в кафе

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Участники проводимых в Литве публичных мероприятий с пятницы должны будут находиться в санитарных масках, такое же требование введено для посетителей заведений общественного питания. Соответствующее распоряжение издал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"С учетом необходимости должного контроля над распространением коронавируса вводится требование ношения масок на публичных мероприятиях как в закрытых помещениях, так и на воздухе, а также при посещении заведений общественного питания", - изложило ведомство суть распоряжения. В кафе и ресторанах маски можно будет снять лишь на время приема пищи.

Как напомнил Минздрав, нарушение этих требований наказывается в административном порядке.

До сих пор ношение санитарных масок после отмены в середине июня общенационального карантина было обязательным в общественном транспорте, магазинах, в медицинских учреждениях. Это касается как обслуживающего персонала, так и клиентов. За нарушение режима физические лица могут быть наказаны штрафом в размере от €250 до €1,5 тыс., юридические лица - от €1,5 тыс. до €6 тыс.

Первое заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано в Литве 28 февраля. С начала вспышки заболевания в стране умерли 82 человека, выздоровели 1 755 заразившихся. Всего в республике сейчас насчитывается 2 564 инфицированных.