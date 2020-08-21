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Пандемия COVID-19

Власти Литвы вновь обязали граждан носить маски на публичных мероприятиях и в кафе

Как напомнил Минздрав республики, нарушение этих требований наказывается в административном порядке

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Участники проводимых в Литве публичных мероприятий с пятницы должны будут находиться в санитарных масках, такое же требование введено для посетителей заведений общественного питания. Соответствующее распоряжение издал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

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"С учетом необходимости должного контроля над распространением коронавируса вводится требование ношения масок на публичных мероприятиях как в закрытых помещениях, так и на воздухе, а также при посещении заведений общественного питания", - изложило ведомство суть распоряжения. В кафе и ресторанах маски можно будет снять лишь на время приема пищи.

Как напомнил Минздрав, нарушение этих требований наказывается в административном порядке.

До сих пор ношение санитарных масок после отмены в середине июня общенационального карантина было обязательным в общественном транспорте, магазинах, в медицинских учреждениях. Это касается как обслуживающего персонала, так и клиентов. За нарушение режима физические лица могут быть наказаны штрафом в размере от €250 до €1,5 тыс., юридические лица - от €1,5 тыс. до €6 тыс.

Первое заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано в Литве 28 февраля. С начала вспышки заболевания в стране умерли 82 человека, выздоровели 1 755 заразившихся. Всего в республике сейчас насчитывается 2 564 инфицированных.

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