В Белорусском парламенте выразили готовность к диалогу со всеми политическими силами

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Белорусские депутаты готовы к диалогу с любыми политическими силами и со всеми гражданами для разрешения противоречий в стране. Об этом заявил в пятницу председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания (парламента) республики Владимир Андрейченко в эфире телеканала "Беларусь-1" .

"Депутатский корпус сегодня открыт к диалогу с любыми силами и со всеми нашими гражданами", - сказал он.

Андрейченко также подчеркнул, что самым главным для белорусов на сегодняшний день является сохранение государства и стабильности. "Для этого надо, чтобы мы все соблюдали конституцию, соблюдали законы", - отметил он.

"Нам надо сегодня всем успокоиться, уйти от этих эмоций, надо включить разум, потому что вот эти все разборки, эти все забастовки - это просто наивная ложь, что после этого станет лучше. Лучше не станет. Мы просто скатимся в бездну конфликта", - заявил председатель нижней палаты парламента.