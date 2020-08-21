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Военный мятеж в Мали

Мятежники в Мали освободили ранее арестованного ими министра

Министр экономики и финансов Абдулай Даффе был одним из первых арестованных членов правительства

ПРЕТОРИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Министр экономики Мали и один из ближайших соратников смещенного президента страны Ибрагима Бубакара Кейту освобожден. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse со ссылкой на заявление созданного в Мали военными путчистами национальный комитет спасения народа (НКСН).

Министр экономики и финансов Мали Абдулай Даффе был одним из первых членов правительства, арестованных военными 18 августа. Мятежники ворвались в его кабинет около 8 часов утра и увезли в неизвестном направлении.

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