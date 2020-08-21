Жители Минска начали скупать валюту

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Ситуация в Минске утром в пятницу в целом спокойная, однако у пунктов обмена валюты наблюдается ажиотаж.

Как передает корреспондент ТАСС, люди активно скупают доллары. "Белорусский рубль проседает, что будет дальше, никто не знает", - говорят минчане возле обменников.

Движение транспорта на центральных улицах не перекрыто, но ограничения наблюдаются у Следственного комитета, куда вызваны члены президиума Координационного совета оппозиции.

Магазины и кафе работают. Усиленных нарядов милиции не наблюдается. Интернет и телефонная связь функционируют нормально.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. В первые дни они сопровождались столкновениями с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.