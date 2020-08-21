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Кризис в Белоруссии
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Тихановская назвала условие своего возвращения в Белоруссию

Экс-кандидат в белорусские президенты заявила, что вернется, когда будет чувствовать себя в этой стране безопасно
Светлана Тихановская Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Светлана Тихановская
© Наталия Федосенко/ТАСС

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вернется на родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе.

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"Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности", - ответила она на вопрос журналиста.

Тихановская также заявила, что поддерживает мирные протесты и надеется на диалог с властью. "Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает, что народ будет услышан, что власти выйдут на диалог и состоятся те самые новые честные выборы", - сказала она.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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