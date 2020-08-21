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Кризис в Белоруссии

Приехавшему на агрокомбинат "Дзержинский" Лукашенко доложили, что бастующих нет

Президент подчеркнул, что надо работать, поскольку иначе "не вырастишь ни кур, ни коров"

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в пятницу на агрокомбинат "Дзержинский", где ему доложили, что среди работников предприятия "желающих бастовать нет". Об этом сообщает в пятницу агентство БелТА.

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"Правильно, надо работать. Бастовать - это не вырастишь ни кур, ни коров", - приводит агентство слова Лукашенко.

Агрокомбинат "Дзержинский" был создан в 2004 году. В состав предприятия входят птицефабрика с производственными площадками в Крупском и Минском районах, сельскохозяйственные филиалы "Пятигорье", "Правда-Агро", "Фалько-Агро", "ППР "Бройлер", "Негорельский КХП" и фирменная сеть "Фабрика здоровья", насчитывающая более 70 объектов. На агрокомбинате производят мясо и яйца птицы, а также молоко, мясо крупного рогатого скота, зерновые и зернобобовые культуры, рапс, кукурузу и комбикорма. На предприятии работают более 4 тысяч человек.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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