Глава МИД Германии призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен продемонстрировать готовность к компромиссам на фоне протестов в республике, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу в Братиславе. Пресс-конференция транслировалась в Instagram ведомства.

"Лукашенко должен продемонстрировать готовность к компромиссам, как минимум, заявить о готовности начать такой диалог", - сказал Маас. По его словам, ЕС будет продолжать оказывать давление с целью защиты общеевропейских ценностей. Это необходимо как внутри сообщества, так и за его пределами, считает министр.

В Белоруссии после выборов президента проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.