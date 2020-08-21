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Кризис в Белоруссии

Reuters: Мишель заверил Путина, что ЕС не хочет украинского сценария в Белоруссии

Источник сообщил агентству, что Евросоюз не заинтересован в новом "майдане", который приведет к хаосу в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, прошедшим в четверг по итогам экстренного саммита ЕС по Белоруссии, заверил, что ЕС не стремится к реализации в Белоруссии украинского сценария. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.

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"Украинский опыт очень важен. Никто не хочет повторения того, что произошло на Украине. Евросоюз не заинтересован в новом "майдане", который приведет к хаосу в Белоруссии", - цитирует агентство европейского дипломата. По его словам, "Белоруссия - это не Украина, и ее народ не ищет более тесных связей с Евросоюзом".

Ранее в четверг пресс-служба Мишеля официально сообщила о телефонном разговоре между главой Европейского совета и президентом РФ, в ходе которого обсуждались результаты экстренного саммита ЕС по ситуации в Белоруссии.

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Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаРоссияМишель, ШарльКризис в Белоруссии
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