Reuters: Мишель заверил Путина, что ЕС не хочет украинского сценария в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, прошедшим в четверг по итогам экстренного саммита ЕС по Белоруссии, заверил, что ЕС не стремится к реализации в Белоруссии украинского сценария. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.

"Украинский опыт очень важен. Никто не хочет повторения того, что произошло на Украине. Евросоюз не заинтересован в новом "майдане", который приведет к хаосу в Белоруссии", - цитирует агентство европейского дипломата. По его словам, "Белоруссия - это не Украина, и ее народ не ищет более тесных связей с Евросоюзом".

Ранее в четверг пресс-служба Мишеля официально сообщила о телефонном разговоре между главой Европейского совета и президентом РФ, в ходе которого обсуждались результаты экстренного саммита ЕС по ситуации в Белоруссии.