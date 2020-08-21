В Мали мятежники удерживают 17 высокопоставленных должностных лиц

ПРЕТОРИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Захватившие власть в Мали военные продолжают на текущий день удерживать арестованных ими 17 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство France-Presse со ссылкой на заявление представителя созданного путчистами так называемого национального комитета спасения народа (НКСН).

"Двое заключенных освобождены, - приводит оно слова представителя НКСН. - На [базе] Кати остаются 17 человек". Ранее в пятницу были освобождены двое заключенных - министр экономики и финансов Мали Абдулай Даффе и ближайший соратник президента Мали Сабане Махалмуду.

Представители ООН из многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) смогли в четверг посетить смещенного президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и других официальных лиц, которые содержатся под арестом в Кати. "Группа по правам человека из МИНУСМА отправилась в Кати в рамках своего мандата по защите прав человека и смогла получить доступ к президенту, а также другим задержанным", - сообщила миссия ООН на своей странице в Twitter.