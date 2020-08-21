Представители ООН по стабилизации в Мали встретились с взятым под стражу президентом

ТАСС, 21 августа. Представители многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в четверг встретились с президентом страны Ибрагимом Бубакаром Кейтой, которого арестовали военные. Об этом сообщается в пятницу на странице миссии в Twitter.

"Вчера вечером группа [представителей] из МИНУСМА посетила Кати (армейскую базу в предместье столицы Мали, города Бамако - прим. ТАСС) в рамках мандата по защите прав человека и смогла получить доступ к президенту Ибрагиму Бубакару Кейте" , - говорится в сообщении. Участники миссии также встретились с другими задержанными.

Как сообщило 21 августа агентство France-Presse, мятежные военные освободили задержанного во вторник министра экономики и финансов Мали Абдулая Даффе.