Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины подал в отставку

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Руководитель Специализированной антикоррупицонной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий подал заявление об отставке и уже уволен с этой должности. Это следует из приказа генерального прокурора страны, фотокопию которого экс-глава ведомства в пятницу разместил на странице в Facebook.

"Уволить Назара Холодницкого в связи с подачей им заявления об увольнении с должности по собственному желанию", - говорится в приказе.

Комментируя увольнение, Холодницкий выразил уверенность, что за пять лет на посту главы САП ему удалось создать неподкупный коллектив, который предан делу борьбы с коррупцией. "По результатам "первой пятилетки", нам удалось детерминировать и пресечь коррупционные схемы в газовой, нефтяной сферах, сфере добычи полезных ископаемых и атомной энергетики, банковской сфере, сфере публичных закупок и деятельности крупных государственных предприятий, - написал он. - На сегодняшний день мы активно реализуем полученные наработки, но запущенный маятник антикоррупционной борьбы уже не остановить".

Холодницкий родился 31 января в 1985 году во Львове. С отличием окончил Львовский национальный университет, получив квалификацию магистра права. С 2006 года работал на разных должностях в прокуратуре Киевской области. Указом генерального прокурора Украины 30 ноября 2015 года был назначен руководителем САП. Этот орган создан для надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины.