Совет парламента Союзного государства выступил против вмешательства в дела Белоруссии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов президентских выборов в Белоруссии противоречит международному праву, попытки внешнего вмешательства в дела республики недопустимы. Об этом говорится в заявлении Совета Парламентского собрания Союзного государства Белоруссии и России, опубликованном в пятницу на сайте Госдумы .

"Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права. Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь", - говорится в тексте.

Совет Парламентского собрания подчеркивает, что прошедшие выборы "были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси". В тексте подчеркивается, что по итогам выборов президентом был избран Александр Лукашенко, а само голосование прошло в соответствии с конституцией и избирательным кодексом страны.

"За ходом избирательной кампании наблюдало значительное количество международных наблюдателей, в том числе от Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межпарламентской ассамблеи СНГ. Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов президента Республики Беларусь, не обнаружено", - подчеркивается в заявлении.

Совет призывает "все страны уважать суверенный выбор белорусского народа". "Все вопросы должны решаться конструктивно, в рамках действующего правового поля. Уверены, что белорусский народ в этот ответственный момент проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей Родины", - резюмировали парламентарии.