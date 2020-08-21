В Китае заявили, что примут контрмеры при размещении США ракет средней дальности в АТР

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китай выступает решительно против планов Соединенных Штатов по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона выступает решительно против планов США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), выражает острое недовольство из-за постоянного давления на КНР и соседние страны, а также в связи с открытыми провокациями против Китая у его границ", - говорится в распространенном МИД КНР заявлении.

Контрмеры

Китай примет необходимые контрмеры в случае, если США разместят ракеты средней дальности в АТР.

"Если американская сторона продолжит стоять на своем (осуществит планы по размещению ракет средней дальности в АТР - прим. ТАСС), Китай примет необходимые контрмеры для защиты собственных интересов в сфере безопасности", - говорится в заявлении, распространенном МИД КНР.