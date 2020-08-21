{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Китае заявили, что примут контрмеры при размещении США ракет средней дальности в АТР

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китай выступает решительно против планов Соединенных Штатов по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона выступает решительно против планов США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), выражает острое недовольство из-за постоянного давления на КНР и соседние страны, а также в связи с открытыми провокациями против Китая у его границ", - говорится в распространенном МИД КНР заявлении.

Контрмеры

Китай примет необходимые контрмеры в случае, если США разместят ракеты средней дальности в АТР. 

"Если американская сторона продолжит стоять на своем (осуществит планы по размещению ракет средней дальности в АТР - прим. ТАСС), Китай примет необходимые контрмеры для защиты собственных интересов в сфере безопасности", - говорится в заявлении, распространенном МИД КНР.

Теги
СШАКитай
Кризис в Белоруссии
Генпрокурор Белоруссии напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях
В Минске, а также других белорусских городах в пятницу и в выходные дни, как заявили в оппозиции, запланированы новые протестные акции
Читать полностью