Лукашенко сообщил, что сам помогал Тихановской по ее просьбе с выездом за границу

"По ее просьбе", - отметил глава государства, посещая в пятницу агрокомбинат "Дзержинский". "Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел [Литвы], спецслужбы. Она уже начала делать заявления", - цитирует президента агентство "БелТА".