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Кризис в Белоруссии
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Лукашенко сообщил, что сам помогал Тихановской по ее просьбе с выездом за границу

Белорусский лидер назвал экс-кандидата в президенты "нормальной женщиной, любящей своих детей"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что сам помогал экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской с выездом за границу.

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"По ее просьбе", - отметил глава государства, посещая в пятницу агрокомбинат "Дзержинский". "Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел [Литвы], спецслужбы. Она уже начала делать заявления", - цитирует президента агентство "БелТА".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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