Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал власти решать ситуацию в стране мирно

"Ни члены Координационного совета и никто из здравомыслящих членов общества не хочет эскалации противостояния. Политический кризис должен решаться мирным и цивилизованным путем. При этом мы видим, что самые высокопоставленные чиновники в нашей стране вместо диалога и совместной выработки сценариев будущего продолжают решать все накопившиеся проблемы "кровопусканием", как точно выразился бывший главный редактор газеты "Советская Белоруссия" Павел Якубович", - говорится в заявлении.

В совете считают, что силовой путь только укрепит раскол в стране, а также будет иметь тяжелые экономические последствия. "Уже сейчас многие IT-компании и компании из других сфер рассматривают вопрос переноса бизнеса и рабочих мест в другие страны. Желание инвесторов вкладывать в Беларусь резко снизилось. Без соблюдения норм права в стране и без внутренней стабильности оно не вернется. Глядя на происходящее, серьезно задумывается об эмиграции молодежь. В условиях ухудшения экономической ситуации нас ждет и рост трудовой миграции - кто-то уедет в страны ЕС, кто-то на работу в Россию", - считают члены совета.

КС оппозиции Белоруссии считает, что представители действующей власти, совершившие серьезные преступления против белорусов, должны понести ответственность, но травли остальных чиновников быть не должно.

"Важно понимать, что умные, честные, порядочные профессионалы в государственных органах буду востребованы всегда, - говорится в заявлении совета. - Те, кто совершил серьезные преступления против своего народа, конечно же, должны понести ответственность. Но никакой травли остальных чиновников, правоохранителей, за то, что они находились на госслужбе в последние годы, мы считаем, быть не должно. Нам всем важно консолидироваться".