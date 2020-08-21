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Кризис в Белоруссии

Глава МИД заявил, что Белоруссия не оставит без противодействия санкции против себя

В республике их рассматривают не иначе как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету, подчеркнул Владимир Макей

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Европейские санкции против Белоруссии наносят ущерб суверенитету страны, и Минск не оставит без противодействия такие "недоброжелательные действия". Об этом заявил в пятницу белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, обращаясь к коллегам из стран ЕС.

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"Мы не сможем это (санкции - прим. ТАСС) рассматривать иначе как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия", - говорится в заявлении.

Макей заверил, что Белоруссия выдержит санкции, и назвал их потерей времени. "Это не первые санкции в нашей истории. И наша история на этом не закончится. Мы их пройдем так же, как и предыдущие. Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время. Потеряем ритм, который нужен нашим странам и обществам, тем более в современном быстром мире", - отметил министр.

Он добавил, что перспектива нормальных отношений с Европой все еще есть. "Я все еще верю в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами. Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии", - уверен Макей.

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