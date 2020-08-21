Украинцы с 1 сентября смогут въехать в Белоруссию только по загранпаспорту

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Новые требования для украинцев об обязательном наличии загранпаспорта для поездок в Белоруссию вступят в силу 1 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пятницу в Государственной пограничной службе Украины.

"С 1 сентября 2020 года для поездки в Белоруссию гражданам Украины необходим загранпаспорт. С началом осени вступает в силу постановление правительства Украины "О частичном приостановлении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Белоруссии о безвизовых поездках граждан", - говорится в сообщении.

При этом в погранслужбе пояснили, что из Белоруссии на Украину можно будет вернуться по внутреннему паспорту. Кроме того, жители приграничных районов страны смогут и далее пересекать границу Белоруссии по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении через местные пункты пропуска.

Правительство Украины 13 мая утвердило постановление о частичной приостановке действия межправительственного соглашения о безвизовых поездках. Однако вступление новых положений в силу было решено отложить до 1 сентября 2020 года. До сих пор граждане Украины имели право въезжать, выезжать, следовать транзитом через Белоруссию без виз и по внутреннему паспорту.