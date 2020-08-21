ООН призвала Белоруссию освободить остающихся под стражей 100 участников протестов

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Троссел в пятницу призвала власти Белоруссии освободить необоснованно задержанных участников акций протеста. По ее словам, под стражей в республике остаются более 100 человек.

Как заявила Троссел, в УВКПЧ приняли к сведению тот факт, что "большинство из нескольких тысяч людей, которые, по сообщениям, были задержаны в связи с протестами, к настоящему моменту освобождены". "Однако мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что под стражей все еще остаются, как сообщается, более 100 человек, включая примерно 60 обвиняемых в преступных действиях, предполагающих большие тюремные сроки в связи с их участием в мирных, в значительной степени, демонстрациях", - отметила Троссел.

"Мы призываем власти Белоруссии немедленно освободить тех, кто был незаконно или произвольно задержан и прекратить задержания людей за то, что они осуществляют право выражать свое мнение", - сказала официальный представитель УВКПЧ. Она выразила "особую обеспокоенность" по поводу отсутствия сведений о восьми пропавших без вести после начала протестов 9 августа.

По ее словам, в УВКПЧ считают, что в Белоруссии "не предпринято никаких действий" для расследования сообщений о "плохом обращении и пытках", применявшихся во время арестов, в том числе "в отношении журналистов и, что особенно тревожно, в отношении детей". Она напомнила о заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая на минувшей неделе призвала провести "быстрое, тщательное, независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях прав человека" в Белоруссии во время протестов.