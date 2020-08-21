Генпрокуратура Белоруссии назвала недопустимой политизацию забастовок

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии считает недопустимыми попытки организаторов забастовок на предприятиях республики придать им политическую окраску. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.

"По существу, организаторы такого движения необоснованно подменяют несовместимые правовые понятия: забастовку как форму разрешения коллективных трудовых споров и массовое мероприятие, цель которого - выражение политических мнений и требований, и для проведения которого предусмотрены другие правовые механизмы", - отметили в прокуратуре.