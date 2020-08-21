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Кризис в Белоруссии

Генпрокуратура Белоруссии назвала недопустимой политизацию забастовок

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии считает недопустимыми попытки организаторов забастовок на предприятиях республики придать им политическую окраску. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.

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"По существу, организаторы такого движения необоснованно подменяют несовместимые правовые понятия: забастовку как форму разрешения коллективных трудовых споров и массовое мероприятие, цель которого - выражение политических мнений и требований, и для проведения которого предусмотрены другие правовые механизмы", - отметили в прокуратуре.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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