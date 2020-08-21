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Кризис в Белоруссии

Лукашенко обвинил Запад в планах "отсечь" часть Белоруссии

Он сообщил, что в субботу посетит район Гродно, где военные республики должны провести учения

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу обвинил Запад в намерении "отсечь" часть страны в районе Гродно. Сам он сообщил, что в субботу посетит этот регион, где военные республики должны провести учения.

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"Они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - заявил на встрече с работниками агрокомплекса "Дзержинский" Лукашенко, чьи слова приводит агентство "БелТА".

"Я туда полечу инспектировать", - сказал белорусский лидер. "Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более [что] это не слабые войска - НАТО", - добавил он.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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