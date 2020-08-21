Лукашенко заявил, что будет вести диалог с трудовыми коллективами, но не с оппозицией

Посещая в пятницу агрокомплекс "Дзержинский", он отметил, что заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит. "Уже признаются: ни программы, ничего не было, - сказал он. - На эмоциях хотели проскочить. Не получилось. Иногда полезно, когда человек работает и четверть века. И я их сразу всех раскусил заранее. Я понимал, чего они хотят".

По словам главы государства, которые приводит агентство "БелТА", оппозиция сначала требовала пересчета голосов, но затем быстро отказалась от этой идеи и стала требовать новых выборов. "Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать, - продолжал он. - Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами?"

"А почему мы должны под чью-то дудку плясать, - обратился к собравшимся Лукашенко. - Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать, как они (представители оппозиции - прим. ТАСС) говорят, диалог. Ну вот, я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог".