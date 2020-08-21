Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать посредником в разрешении кризиса

"Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну давайте сначала я приеду, буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай бог, и террор, и "желтые жилеты". Не видит (Макрон - прим. ТАСС)", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также отреагировал на недавнее заявление госсекретаря США Майкла Помпео, в котором он выразил обеспокоенность Соединенных Штатов недостатками процесса выборов в Белоруссии и осудил насилие против мирных демонстрантов. "Пусть там разберутся сначала", - сказал Лукашенко. Он считает, что на западе "озаботились ситуацией" в Белоруссии, потому что "это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую страну".

Ситуация в Белоруссии стала в четверг одной из главных тем на переговорах лидеров Франции и Германии Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель. Они провели во Франции многочасовую встречу, на которой Макрон призвал избежать эскалации в Белоруссии и исключить применение насилия. В Евросоюзе, по его словам, заинтересованы в демократическом и всеобъемлющем переходном периоде в республике и проведении справедливых выборов. Президент Франции также заявил о готовности быть посредниками вместе с ОБСЕ.