Латвия и Эстония введут национальные санкции против чиновников Белоруссии

РИГА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Латвии и Эстонии введут национальные санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия в отношении мирных участников протестных акций. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Латвии.

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии приветствуют принятые на заседании Совета Европы шаги и решили предпринять совместные действия, введя "точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и чрезмерное применение силы против мирных участников протестных акций на улицах Белоруссии". "Латвия и Эстония подготовили списки должностных лиц Белоруссии. Санкции будут включать запрет на выдачу виз. Двусторонние действия по введению национальных санкций будут осуществляться в соответствии с процедурами стран до планируемого введения санкций со стороны Евросоюза", - указывает МИД Латвии.

Внешнеполитические ведомства двух стран также выражают серьезную озабоченность президентскими выборами в Белоруссии, результаты которых не были признаны белорусской общественностью, и призывают к мирному и законному урегулированию нынешнего кризиса в этой стране. "Латвия и Эстония высоко ценят основные принципы демократии, которые включают один из важнейших принципов демократии - право граждан выражать свою политическую волю на свободных и справедливых выборах. Латвия и Эстония высоко ценят соблюдение политических прав и демократических стандартов во всем мире", - отмечает министерство.

МИД подчеркивает, что Латвия и Эстония продолжат активную работу, чтобы укрепить поддержку гражданского общества Белоруссии. "Белоруссия была и останется важным соседом, а Латвия и Эстония будут и дальше поддерживать добрососедские отношения с белорусским народом", - говорится в заявлении МИД.